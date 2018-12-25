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Подари жизнь: на лечение годовалой Арины собрали больше 3 млн

15:37
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Девочке требуется срочная пересадка костного мозга и курс дорогостоящей терапии

Более трех миллионов рублей удалось собрать благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение годовалой Арины Косилкиной. Накануне мы рассказали, что ей срочно нужна помощь.

У девочки - тяжёлое онкологическое заболевание. Она уже перенесла несколько серьёзных операций, но болезнь пока не отступает. Шанс спасти ребёнка есть. Арине требуется пересадка костного мозга. Но сначала нужно пройти курс терапии, стоимость препаратов - 900 тысяч рублей. Такой суммы у родителей девочки нет.

Поскольку удалось собрать почти втрое больше, чем требовалось, фонд "Подари жизнь" сможет оказать помощь и другим детям.

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Арина Косилкина
Арина Косилкина
Арина Косилкина
Арина Косилкина
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