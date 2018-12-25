Тихонов напал на объявившего об уходе Шипулина

На Шипулина были потрачены громадные деньги, но тот связал себя с безграмотной командой

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Антона Шипулина завершить спортивную карьеру. Легенда биатлона сообщил, что на спортсмена были потрачены "громадные деньги народа" и нужно было продолжать тренироваться.

Тихонов рассказал, что Шипулин не реализовывал себя последние пять лет, окружил себя безграмотными тренерами.

"Что касается политики в спорте <...> я в свое время боролся, прошел мимо всех коллективов, а этот сопли распустил", - цитирует Тихонова Sports.ru.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. На его решение повлияли проблемы со здоровьем, подозрения в применении допинга, а также обыски австрийской полиции, проведенные в декабре.

В начале декабря австрийская полиция посетила Шипулина и ряд российских биатлонистов. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Позже сообщалось, что Сою биатлонистов России уладил ситуацию.

В прошлом сезоне Шипулин четыре раза переболел мононуклеозом, и врачи рекомендовали ему взять полугодичную паузу в связи с проблемами со здоровьем. Спортсмен также пропустил Олимпийские игры в Пхенчхане, не получив приглашения от Международного олимпийского комитета.

Шипулин является олимпийским чемпионом зимних Игр в Сочи 2014 года и чемпионом мира по биатлону 2017 года.