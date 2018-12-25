Врачи предупредили россиян о последствиях новогодних каникул

Тревожные симптомы лучше не игнорировать

Медики рассказали, какие опасные последствия ожидают людей после празднования Нового года. Специалисты рекомендуют немедленно обращаться за медицинской помощью.

Главный внештатный диетолог Москвы Антонина Стародубова сообщила, с какими проблемами чаще всего обращаются пациенты во время новогодних праздников. Лидером считаются пищевые отравления. Среди прочего она назвала обострение гастрита, язвенной болезни, сердечно-сосудистых заболеваний и холецистита.

Врач порекомендовала поменьше готовить и следить за сроком годности приготовленных продуктов. "Откажитесь доедать еду, приготовленную к празднику, а лучше просто не готовьте слишком много, чтобы не было жалко. Важно помнить: обычно срок годности блюд не превышает 24-36 часов. За праздничным столом пейте больше столовой минеральной воды без газа, которая способствует улучшению пищеварения, не приветствуется употребление вредных продуктов: майонеза, жирной, копченой и жареной пищи", – цитирует слова Стародубовой ТАСС.

Главный внештатный нарколог столицы Евгений Брюн предупредил россиян об опасности злоупотребления алкоголем. "Символический бокал шампанского большого вреда не принесет. Однако Новый год лучше встретить в трезвом уме. Особенно опасно для здоровья смешивать спиртные напитки", – отметил Брюн.

Кроме этого, существует опасность переохладиться или получить обморожение конечностей. Заместитель главного внештатного специалиста по скорой, неотложной медицинской помощи и медицине катастроф депздрава Москвы Алексей Безымянный посоветовал теплее одеваться.

"Одевайтесь тепло и многослойно, воздух между слоями одежды сохраняет тепло. Старайтесь время от времени заходить в теплое помещение и отогреваться и, если чувствуете, что одежда промокла, постарайтесь переодеться или просохнуть", – заявил врач.

Более того, Безымянный обратил внимание на возможные нарушения режима сна. За 7-10 дней можно отвыкнуть от ранних подъемов, а восстановление режима займет месяц, добавил он.

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист Москвы по медико-санитарной помощи, призвал россиян обращаться к врачу при появлении тревожных симптомов и не терпеть до начала рабочих дней.

Помимо этого, медики отмечают, что риск заражения инфекционными заболеваниями во время каникул необычайно высок. При нахождении в местах большого скопления людей рекомендуется надевать одноразовые защитные маски.