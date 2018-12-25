Сенсационная версия обрушения сопки в Хабаровском крае

К инциденту могли быть причастны военные

Эксперты-уфологи намекнули на причастность военных к обрушению сопки под Хабаровском. Директор научного центра фундаментальных исследований в области естествознания Александр Колтыпин предположил, что на место происшествия могли упасть обломки спутника или ракеты.

"Надо подумать, исходя из того, что я прочитал, какая ракета, какой спутник, какая деталь и так далее… И не пальнул ли кто-нибудь случайно в тот район. Я думаю, это более актуально, чем метеорит. Может быть, либо военные операции, либо просто упала какая-то часть спутника", – сказал Колтыпин в беседе с ТВЦ.ru.

Уфолог, заместитель координатора ОНИОО "Космопоиск" по общим вопросам Сергей Александров также не увидел в произошедшем признаков падения метеорита. Однако и следов каких-либо военных экспериментов не обнаружил.

"Там не было никакого падения метеорита. Судя по тому, что есть на записях, скорее всего, это оползень. То, что это не было падением метеорита видно хотя бы из того, что деревья стоят целые совсем вблизи места, откуда вышел грунт, и по берегам реки тоже. Сама почва не такая была бы. Если бы это был выброс, земля была бы более ровная, другого профиля. Температурная аномалия – это вообще ни о чем. Повышение температуры может быть по тысяче причин. Может быть, какое-то пока неизвестное нам явление, скорее всего, геофизическое. Потому что известны перемещения больших масс грунта, причины которых так и остались неизвестными", – отметил эксперт.

Версию с оружием опроверг и член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков.

"Если наши решили под землёй испытать стомегатонный заряд в действии, то, наверное, это шаг правильный, несмотря на то, что атомные испытания запрещены. Но он снёс бы не только одну сопку, но ещё и горный хребет, потому что это невероятно мощный заряд. Скорее всего, это не оружие. Дело в том, что службы, которые обязаны были отслеживать пролёт метеорита, его просто прошляпили, а теперь пытаются свалить на то, что это Россия испытывает оружие или что-то другое. Не стоит обращать на это внимания", –цитирует слова Сивкова НСН.

Ранее сообщалось, что аномалию в Хабаровском крае связали с погибшей группой Дятлова.