В Харькове продавцы елок устроили побоище. Видео

В интернете появилось видео драки продавцов новогодних елок в Харькове

В Харькове между продавцами новогодних елок произошла перепалка. Участники конфликта, не смущаясь множества очевидцев, пустили в ход дубинки и ножи. Два человека серьезно пострадали, их госпитализировали. Еще множество человек отделались "легким испугом".

Как сообщает Facebook-сообщество "Харьков 1654", инцидент произошел в понедельник, 24 декабря. Утихомирить дебоширов удалось только благодаря стражам порядка.

Между тем, в России продажа новогодних елок проходит без изменений. На прошлой неделе в Москве открылись елочные базары - почти 300 площадок. Деревья привезли в столицу не только из российских городов, но и из Европы. Ели, которые до 31 декабря не раскупят, подарят благотворительным фондам, больницам и другим социальным учреждениям.