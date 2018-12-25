Россия расширила санкции против Украины

Дмитрий Медведев сделал это для защиты интересов России

Россия расширила список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно его заявлению в Twitter, это было сделано для защиты интересов России. На момент публикации этой новости документ о санкциях в базе данных правительства опубликован не был.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) December 25, 2018

Специальные экономические меры против Украины были введены 1 ноября. Санкции распространяются на украинских судей, депутатов и предпринимателей. Меры предусматривают заморозку средств и имущества этих лиц на территории России, а также запрет на вывод капитала.