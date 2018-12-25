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Появились жуткие подробности смерти 16-летней вице-чемпионки России

15:48
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Юную пловчиху убил бывший во время ссоры

По факту убийства 16-летней пловчихи из Тольятти возбуждено уголовное дело. В преступлении подозревается ее сверстник, он задержан. По предварительным данным молодые люди состояли в отношениях, но затем расстались.

Накануне ТВЦ.ru сообщил, что тело девушки нашли на пустыре недалеко от улицы Юбилейная. Следователи насчитали 17 колото-резанных ранений.

Впоследствии выяснилось, что погибшей оказалась мастер спорта по плаванию, воспитанница школы олимпийского резерва № 10 "Олимп". В 2017 году девушка завоевала серебряную медаль на первенстве России среди юниоров по плаванию.

Похороны спортсменки пройдут 26 декабря. В школе, где занималась девушка, организовали стихийный мемориал, куда несут цветы жители Тольятти, пишет РИА Новости.

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