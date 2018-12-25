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Ни у кого нет таких: Лукашенко похвастался на встрече с Путиным

15:55
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Президенты России и Белоруссии встречаются в формате "один на один", переговоры ожидаются непростыми

В Кремле стартовал очередной раунд переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Лидеры России и Белоруссии обсуждают самый широкий спектр вопросов, в том числе налоговый маневр нашей страны в нефтяной сфере.

В начале встречи Путин отметил, что несмотря на вопросы в сфере энергетики, отношения между странами развиваются. "Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях, и необходимо предпринять все, чтобы не было никаких сложностей в будущем", - приводит слова Путина "Интерфакс".

Со своей стороны Лукашенко рассказал о близких связях двух народов. "Ни у кого нет таких отношений, как у белорусов и россиян, — подчеркнул белорусский лидер.

Накануне Лукашенко выразил недовольство тем, что Москва обещала компенсировать Минску потери от налогового маневра в российской нефтедобывающей отрасли, однако переговоры временно остановились.

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