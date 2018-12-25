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NASA опубликовало уникальный снимок шаровых скоплений

17:03
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Их возраст оценивается более чем в 13 миллиардов лет

Космический телескоп NASA сфотографировал одно из самых древних скоплений звезд. По времени происхождения оно является ровесником Вселенной.

Яркая звезда, которая находится в центре снимка, окружена пылью, хорошо отражающей свет. Она массивнее Солнца в 140 тысяч раз, пишет сайт NASA.

Это звездное скопление медленно перемещается в космическом пространстве на краю Большого Магелланова облака. Оно находится очень далеко от Земли – примерно на расстоянии 163 тысячи световых лет.

На сегодняшний день в шаровом скоплении обнаружено 49 звезд. Звезды служат приборами для измерения расстояния во Вселенной.

У каждой звезды отличаются показатели яркости. Благодаря этому ученые могут определить, сколько энергии излучает светило. По этим значениям подсчитывается ее удаленность от Земли.

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