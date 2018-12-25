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Как будет работать транспорт Москвы в новогоднюю ночь

17:18
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Москвичи и гости столицы смогут кататься в метро и автобусах всю новогоднюю ночь

Власти Москвы рассказали, как будет работать общественный транспорт в новогодние праздники. В ночь с 31 декабря на 1 января метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт будут развозить горожан без перерыва.

Рельсовый транспорт будет курсировать с интервалами движения от 3,5 минут, а автобусы - каждые 25-30 минут. В рождественскую ночь - с 6 на 7 января - режим работы общественного транспорта будет продлен до двух часов ночи. До такого же времени будут ходить и пригородные электрички. При этом в поезда "Аэроэкспресса" добавят два дополнительных вагона, отмечает РИА Новости.

Напомним, что с 31 декабря по 8 января стоянка в зоне платных парковок в столице будет бесплатной.

Накануне сообщалось, что в Москву уже не попасть железнодорожным и автобусным транспортом – все билеты распроданы с 20 декабря.

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