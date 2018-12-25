"Вставай, крошка": интимные подробности жизни Кейт Миддлтон

Случайные прохожие подслушали нежные разговоры герцогини с дочерью

СМИ выяснили, как Кейт Миддлтон обращается к своей дочери Шарлотте. Интимную беседу герцогини Кембриджской с принцессой подслушали посетители магазина в английском графстве Норфолк, куда венценосная особа наведалась накануне Рождества.

Осматривая прилавки, Кейт заметила, что Шарлотта уселась на пол. "Вставай, крошка", - нежно обратилась к дочери герцогиня.

По данным Daily Mail,"крошка" – одно из любимых обращений в семье Кейт Миддлтон и принца Уильяма.