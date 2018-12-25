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Американцы колонизируют Луну через 10 лет

17:43
  • вторник
  • 25 декабря 2018

От этого зависит отправка астронавтов на Марс

Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что астронавты США получат возможность постоянно работать на Луне. По его словам, это произойдет примерно через 10 лет. В случае, если задуманное удастся реализовать, Соединенные Штаты позднее направят астронавтов на Марс.

Для колонизации Луны американская сторона строит космическую станцию Gateway, которая будет находиться на орбите естественного спутника Земли. По словам руководителя NASA, со станции будут запускаться посадочные устройства. Они перемещались бы к Луне и обратно.

"Луна представляет собой некий полигон - с помощью него мы сможем уменьшить риски, испытать технологии, человеческую психологию, создать возможности для использования ресурсов с Луны, чтобы выжить на ее поверхности", - подчеркнул глава американского космического агентства. Он добавил, что после этого США воспользуются всеми этими возможностями на Марсе, сообщает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что Россия через семь лет планирует начать строительство станции на лунной орбите. После этого планируется высадка и работа на естественном спутнике Земли. Одна из наших обсерваторий может появиться на темной стороне Луны, которая все еще почти не изучена.

США называют себя первой земной страной, чьи граждане смогли побывать на Луне. Высадка американских астронавтов там произошла 20 июля 1969 года. Командир экипажа корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль в юго-западном районе Моря Спокойствия. На спутнике Земли они пробыли более 21 часа.

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