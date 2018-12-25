"Картинки веселые, ситуация страшная": реакция на календарь Минобороны

Пользователи соцсетей неоднозначно оценили юмор военных
Минобороны опубликовало календарь на 2019 год. Примечателен он тем, что в оформление ведомство добавило армейского юмора.
В частности, на "февральской" странице опубликован российский бомбардировщик Ту-95, который в НАТО называют "Медведем". Подпись к фотографии гласит, что "русские медведи зимой в спячку не впадают". На странице с сентябрем изображена женщина-снайпер. Военные отметили, что "от некоторых женщин сносит голову".
Мнение пользователей социальных сетей разделилось, пишет ТВЦ.ru. Кому-то творчество Минобороны понравилось.
"Чуть не умер сосмеху особенно про вафельницу прикольно", - пишет юзер с ником bossrocketmiumiu в инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, - прим. редакции).
"Хорошие шутки, бодрит", - соглашается с ним ubaichin_av.
"Классный календарь и юмор отличный! " - аплодирует rouxfox17.
Однако нашлись и те, кто суровый армейский юмор не оценил.
"На всей планете живут люди. А теперь представьте любители юмора что эта ***** рванула в вашем районе. Ну очень смешно", - возмущается yurii_2607.
"Минобороны серьезная государственная структура, а ведут себя как дети, на этот календарь смешно смотреть, календарь с детскими фразами, это финиш!" - негодует alexandrdesant.
"Картинки веселые, ситуация страшная)))" - нервно замечает пользователь anti_tello.