Скорое освобождение Бутиной обойдется в 30 миллионов рублей

Отец Бутиной назвал возможные сроки освобождения дочери и сколько стоит ее адвокат

Арестованную в США Марию Бутину могут освободить уже в начале следующего года. Об этом рассказал отец россиянки Валерий Бутин.

"Его (адвоката) надежды и стратегия, тактика, которую они сейчас применяют в судебном процессе, ориентированы на то, что в январе они хотят увидеть ее на свободе", - рассказал он, добавив, что полностью одобряет действия защитников дочери.

В то же время Валерий Бутин посетовал, что для оплаты работы адвоката необходимо 30 миллионов рублей. По его словам, такие большие расценки из-за того, что процесс политизирован. Фонд, куда можно перечислять средства в поддержку Марии Бутиной, создан по инициативе ее адвоката Роберта Дрисколла, передает ТАСС.

Ранее ТВЦ.ru сообщал, что Бутина находится в одиночной камере по 22 часа в сутки и может выходить из нее только на два часа ночью. Напомним, россиянку обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.