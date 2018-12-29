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Окуррр! Самые популярные гифки 2018 года

15:20
  • суббота
  • 29 декабря 2018

Названы самые популярные гифки 2018 года. По версии сервиса Giphy, больше всего в уходящем году людей интересовали рэперша Карди Би и глава Facebook Марк Цукерберг. В рейтинге также танцующий гном и — осторожно — много собак!

"Слайдер улыбки" Марка Цукерберга со слушаний в Сенате США стал одной из самых популярных гифок 2018 года.

Разобрали на мемы и одну из самых ожидаемых игр 2018 года Red Dead Redemption 2. На этой гифке собака будто бы ревнует хозяина к виртуальному щенку.

Также в рейтинг попала собака по кличке Бертрам. Померанский шпиц остался без хозяина в возрасте пяти месяцев - заводчик не смог продать его из-за того, что тот не укладывался в стандарты породы. В результате щенок попал в приют и позже стал звездой Instagram. Сейчас Бертрам работает в галерее современного искусства.

По душе пользователям пришелся и этот пес! 

В топ вошла также рэперша Карди Би. Бывшая стриптизерша и участница реалити-шоу, а ныне супер-знаменитость, стала настоящим мемом в 2018 году! Девушка прославилась благодаря необычному звуку. "Окуррр", - любит выдавать она в песнях, имитируя птичий язык.

А еще в рейтинг вошел танцующий гном. Почему-то именно этой гифкой в 2018 году делились больше всего.

Автор гифок: сервис Giphy

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