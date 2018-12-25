Зверское убийство в Тольятти: спортсменку ударили ножом более 30 раз

Следователи получили результаты медицинской экспертизы

Более 30 ножевых ранений обнаружено на теле 16-летней вице-чемпионки по плаванию, убитой в Тольятти накануне. Представитель регионального управления СК РФ сообщила о том, что результаты судебно-медицинской экспертизы уже получены.

"Согласно результатам медицинской экспертизы, на теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений", - цитирует РИА Новости слова собеседницы агентства.

Погибшая спортсменка Сафия Аскарова была воспитанницей школы олимпийского резерва № 10 "Олимп". Она заняла второе место на первенстве России среди юниоров по плаванию в 2017 году.

В жестоком убийстве подозревают 16-летнего бывшего парня убитой. Автозаводский районный суд Тольятти арестовал его на два месяца. По материалам следствия, молодой человек поссорился со своей подругой и начал наносить ей удары ножом, после чего она скончалась на месте преступления.

Подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Девушку похоронят 26 декабря в Тольятти.