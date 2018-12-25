ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зверское убийство в Тольятти: спортсменку ударили ножом более 30 раз

18:03
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Следователи получили результаты медицинской экспертизы

Более 30 ножевых ранений обнаружено на теле 16-летней вице-чемпионки по плаванию, убитой в Тольятти накануне. Представитель регионального управления СК РФ сообщила о том, что результаты судебно-медицинской экспертизы уже получены.

"Согласно результатам медицинской экспертизы, на теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений", - цитирует РИА Новости слова собеседницы агентства.

Погибшая спортсменка Сафия Аскарова была воспитанницей школы олимпийского резерва № 10 "Олимп". Она заняла второе место на первенстве России среди юниоров по плаванию в 2017 году.

В жестоком убийстве подозревают 16-летнего бывшего парня убитой. Автозаводский районный суд Тольятти арестовал его на два месяца. По материалам следствия, молодой человек поссорился со своей подругой и начал наносить ей удары ножом, после чего она скончалась на месте преступления.

Подозреваемому будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Девушку похоронят 26 декабря в Тольятти.

Главное сегодня
Девушка в бассейне
Девушка в бассейне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.