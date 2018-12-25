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Москвичей уличили в пристрастии к соли и сахару

18:28
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Жителей столицы часто тянет на солененькое и сладенькое

Жители Москвы каждый день потребляют намного больше сахара и соли, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Об этом рассказала специалист департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

По ее словам, сахара в организм попадает в полтора раза больше, чем нужно. У соли же – трехкратное превышение нормы. Избыток этих веществ происходит из-за чрезмерного употребления колбас, газированных напитков и различных солений, передает АГН "Москва".

На этой неделе диетологи порекомендовали россиянам отказаться от употребления в пищу пяти продуктов, вызывающих онкологические заболевания. Это кексы, леденцы, горячий шоколад, брауни и газированные напитки.

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