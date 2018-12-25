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Экс-главу алконадзора в России арестовали за злоупотребления

18:46
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Бывшего чиновника решили заочно заключить под стражу на два месяца

В Москве Басманный суд постановил заочно арестовать бывшего главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна по обвинению в злоупотреблениях полномочиями. Сумма ущерба составила более 30 миллиардов рублей.

Согласно принятому решению, Чуян должен провести в СИЗО два месяца с момента задержания. Сейчас он объявлен в международный розыск, так как покинул Россию.

Чуян обвинен по статье "Организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия", передает ТАСС. Следствие установило, что обвиняемый с подельником Николаем Гордеевым организовали вывод средств из банка "Объединенный финансовый капитал". Сумма ущерба оценивается в 30 миллиардов рублей. Сам Гордеев сейчас находится под домашним арестом.

Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование с момента его основания в 2008 году. В июле 2018-го его на этом посту сменил гендиректор федерального казенного предприятия "Союзплодоимпорт" Игорь Алешин. Чуян сам попросил освободить его от обязанностей.

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