Путин исполнил мечту еще одного тяжелобольного ребенка

Мальчик мечтал снять видеоролик о президентском самолете

Владимир Путин организовал для 15-летнего Арслана Каипкулова, прилетевшего в Москву из Башкирии с мамой, экскурсию по своему самолету – Ил-96-300. Мальчик посидел в кресле пилота, побывал в конференц-зале и салоне для сопровождающих лиц.

"Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь. Побывал и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность", – приводит слова Арслана ТАСС.

Мечта мальчика снять видео про "борт номер один сбылась" – Путин подарил ребенку видеокамеру. Сценарий для видео мальчик написал заранее, оно будет длиться около 20 минут и скоро появится в интернете.

Ранее президент исполнил мечты других детей. Девочка Вероника мечтала увидеть, как снимают кино. Вместе с семьей Вероника побывала на экскурсии в "Мосфильме". После этого в жизнь воплотилась мечта мальчика Артема, который хотел увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Путин организовал ему экскурсию на вертолете. А на прошлой неделе сбылась мечта семнадцатилетней Регины – ей удалось взять интервью у президента.