ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин отметил активное развитие территории ВДНХ

19:46
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Мэр Москвы посетил "Город зимы" на ВДНХ в преддверии Нового года

На ВДНХ построили "Город зимы". Развлечения на любой вкус. Парк разделили на пять площадок, где можно покататься на коньках, на тюбингах с горки. Также посетителям предлагают поиграть в снежки и освоить кёрлинг. На главную выставку страны во вторник приехал мэр Москвы, передает "ТВ Центр".

Сергей Собянин открыл огромный каток "Ракета" на площади Промышленности у павильона Космос. Масштабы проделанной работы впечатляют. На искусственном льду одновременно могут находиться более двух с половиной тысяч человек. Вечером на этой ледовой площадке включают подсветку новогодних декораций. А по пятницам здесь проходят дискотеки на льду.

Ещё один каток - "Каменный цветок". Его открыли между двумя известными фонтанами. Украсили пространство прозрачными сферами, внутри которых новогодние игрушки. Сюда предпочитают приходить семьями. Мэр пообщался с маленькими гостями парка и рассказал о том, какие развлечения их ждут на ВДНХ и на других городских площадках.

"Дед Мороз дал в этом году Москве хорошую зиму, и всё открылось, всё работает - снежное, ледяное, целый праздник зимы. А здесь, на ВДНХ, открыт "Город зимы", где можно заниматься всем, чем душа пожелает. Детишки, поздравляю вас с наступающим Новым годом, будьте хорошими спортсменами, здоровыми, умными, любите своих родителей, своих родных и близких", - отметил Собянин.

Новости по теме
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Сергей Собянин общается с детьми
Сергей Собянин общается с детьми
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
Каток на ВДНХ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.