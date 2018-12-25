Вашингтон мечтал создать в Симферополе аналог грузинской лаборатории Лугара

Биологические лаборатории США, расположенные на постсоветском пространстве, могут заниматься искусственной модификацией опасных вирусов. Об этом предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По данным Министерства обороны России, целая сеть лабораторий работает на деньги Пентагона, и никакого международного контроля за происходящим в этих учреждениях нет. Ряд признаков свидетельствует о том, что эксперименты с вирусами ставят на местных жителях.

Те данные, что во вторник озвучила главный санитарный врач России Анна Попова, вызывают вполне понятную тревогу, передает "ТВ Центр". Биологическая угроза давно не миф, подчеркнула она.

"Многие страны на постсоветском пространстве, которые пускают к себе таких помощников, неосознанно ведут свои государства к тому, что они теряют суверенитет в части биологической безопасности. И, к сожалению, отдают своих граждан, переводят их в статус экспериментального наблюдения, когда не до конца исследованные препараты используют для их тестирования", - рассказала Попова.

Причем, схема везде одна и та же. Сначала строится подобный научный центр. Затем ликвидируется санитарно-эпидемиологическая служба, как советский пережиток. После чего эти функции передаются лаборатории, которая контролируется американскими военными учеными. Так было в той же Грузии, где в 2003 году ликвидировали СЭС. В 2007-м отменили вакцинацию животных против сибирской язвы, что в итоге привело к росту числа заболевших. Сбить его любезно согласилось НАТО, предложив протестировать свою экспериментальную вакцину. То же самое было и с лихорадкой крым-конго, взрывной рост заболеваний которой вдруг начался в Грузии с 2013 по 2014 год. Людей тоже спасали, применяя неапробированные западные препараты. Это касается и разновидности кишечной палочки, которой заразились в том числе и российские туристы, находясь в Тбилиси. Правда, их уже лечили российские врачи, а наши ученые получили доступ к пробам. И результаты их, мягко скажем, насторожили.

"Оказалось, что такого варианта Эшерихия Коли не описано и не представлено в генбанке. Да, он похож и близок к возбудителю вспышки 2011-го года в Европе. Но он не абсолютно такой же. И, конечно же, это вызывает у нас определенные вопросы, на которые нет ответа. И что говорят наши эксперты. Они не исключают искусственного изменения этого штамма", - указала Попова.

То, что на территории центра "Лугара", что находится недалеко от Тбилиси, подобные исследования могут проводиться, утверждает и бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. Там же, по его словам, проходят эксперименты на людях. В частности, на них испытывают вакцины от гепатита С. И это лечение, говорит Гиоргадзе, не раз приводило к летальным последствиям. Другим направлением работы данной лаборатории, в которой по-прежнему трудятся американские военные ученые, может быть разработка биологического оружия на основе штаммов сибирской язвы и других опасных вирусов и бактерий. Прямых доказательств у Игоря Гиоргадзе пока нет. Но косвенные признаки буквально кричат о двойном назначении данного учреждения.

К данным бывшего министра госбезопасности Грузии в Роспотребнадзоре относятся крайне серьезно. Потому как сами не раз сталкивались с косвенными фактами, указывающими на то, что американские военные ученые занимаются изучением и модификацией опасных вирусов. Достаточно вспомнить вспышку лихорадки Эбола в Западной Африке, которая бушевала там в 2014-м году. Российские ученые, которые работали там, установили, что причиной заболевания стали две разновидности вируса, штамм одного из которых был изменен, что сделало его более агрессивным. Также было установлено, что до середины лета 2014-го в Сьера-Лионе функционировала лаборатория, которую активно спонсировали США, и которая как раз занималась изучением опасных вирусов, в том числе и Эболы.

Все это, конечно, лишь список косвенных улик, указывающих на причастность американских военных к фактически запрещенной в мире деятельности. Но этих фактов как-то пугающе много. Кое-какие данные в 2014-м году удалось обнаружить и в Крыму, где Минобороны США тоже собиралось открыть подобную лабораторию. Последствия от работы таких учреждений и помощи американских ученых та же Украина сейчас ощущает по полной. Эпидемия кори. Тревожная ситуация с туберкулезом и полиомиелитом. Все это, возможно, звенья одной цепи.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".