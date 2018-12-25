Леденящий душу привет от Путина напугал британцев

В Великобритании не оценили шуточный календарь российского Минобороны

В Великобритании расценили шуточный календарь российского Минобороны, как рождественское предупреждение. Момент для публикации был выбран специально, уверены в Лондоне.

Журналисты Daily Mail с нескрываемым ужасом описывают иллюстрации. "Еще одно леденящее послание приходится на сентябрь: изображение женщины-снайперы, которая "может снести вам голову", - указывает издание. По мнению британцев, календарь показывает растущее число женщин-кадет, вступающих в "военные ряды Путина".

"Сегодня от Владимира Путина пришел леденящий душу привет. Календарь Минобороны был обнародован специально 25 декабря, чтобы издеваться над Западом, так как многие страны отмечают Рождество", - убеждены в Daily Mail.

Во вторник Минобороны опубликовало календарь на 2019 год, в оформлении которого ведомство добавило армейского юмора. На "февральской" странице опубликован бомбардировщик Ту-95, который в НАТО называют "Медведем". Подпись к фотографии гласит, что "русские медведи зимой в спячку не впадают".