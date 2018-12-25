Скандалящая на ТВ украинская журналистка задержится в России

Ей придется пробыть на территории Российской Федерации как минимум до середины января

Скандально известной украинской журналистке Елене Бойко (Вищур) придется пока остаться в Центре временного содержания иностранных граждан. Ранее суд принял решение о ее депортации из России.

Как рассказал руководитель Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК) Вадим Горшенин, в России она пробудет как минимум до середины января 2019 года. При этом он подчеркнул, что ее права соблюдаются полностью, но вопрос предоставления политического убежища "быстро не решается", сообщает ТАСС.

13 декабря Елену Бойко признали виновной в нарушении режима пребывания в России. Она приехала в Москву для участия в ток-шоу в качестве эксперта. В связи с этим патент на трудовую деятельность ею оформлен не был. Сама Бойко признала свою вину в нарушении миграционного законодательства. При этом она попросила не выдворять ее на Украину, где, по словам журналистки, в отношении нее расследуется два уголовных дела.

Елена Бойко получила известность благодаря участию в телевизионных шоу на российском телевидении. Она часто устраивала скандалы в эфире, а в ходе одной из передач даже затеяла драку.