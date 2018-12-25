Россия и Белоруссия сблизили позиции по газу

Президенты России и Белоруссии договорились о сближении позиций в ценообразовании на газ

Владимир Путин во вторник встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, который прибыл в Москву с рабочим визитом. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Как рассказал первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, лидеры обсудили изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.

"Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства", - приводит его слова ТАСС.

В начале встречи российский президент отметил, что в целом отношения двух стран развиваются успешно. В прошлом году товарооборот вырос более чем на 23 процента и достиг 32 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года этот показатель будет превышен.

Владимир Путин также отметил, что в Белоруссии накоплено значительное количество российских прямых инвестиций - около четырех миллиардов долларов. По словам главы российского государства, если в процессе развития двустороннего взаимодействия и возникают какие-то вопросы, Москва и Минск всегда стремятся решать их на конструктивной основе.

С этим согласился и Александр Лукашенко, подчеркнув, что "ни у кого нет таких близких, тесных отношений, как у белорусов и россиян".