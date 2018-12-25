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Тяжелобольной мальчик из Башкирии побывал на борту самолета Путина

22:14
  • вторник
  • 25 декабря 2018

На самый секретный борт страны не пустили даже съемочные группы крупнейших телеканалов

Владимир Путин помог исполнить заветное желание еще одного тяжелобольного ребенка - 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел увидеть президентский самолет. Подросток - участник благотворительного проекта "Мечтай со мной" - приехал в Москву из Башкирии вместе с мамой. Для них организовали экскурсию по борту номер один. О своих впечатлениях мальчик позже рассказал президенту. А глава государства пригласил Арслана и его маму на прогулку по предновогодней Москве.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной.

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