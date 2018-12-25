Тяжелобольной мальчик из Башкирии побывал на борту самолета Путина

На самый секретный борт страны не пустили даже съемочные группы крупнейших телеканалов

Владимир Путин помог исполнить заветное желание еще одного тяжелобольного ребенка - 15-летнего Арслана Каипкулова, который хотел увидеть президентский самолет. Подросток - участник благотворительного проекта "Мечтай со мной" - приехал в Москву из Башкирии вместе с мамой. Для них организовали экскурсию по борту номер один. О своих впечатлениях мальчик позже рассказал президенту. А глава государства пригласил Арслана и его маму на прогулку по предновогодней Москве.

Подробнее – в репортаже Лилии Акиньшиной.