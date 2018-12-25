Путину предложили оценить актуальность Конституции

Председатель Госдумы выступил с инициативой провести анализ Конституции России на предмет её соответствия современным реалиям

Владимир Путин провел во вторник в Кремле традиционную встречу с руководством Госдумы и Совета Федерации. Обсуждались итоги деятельности парламентариев в уходящем году, а также задачи, которые предстоит решать в следующем году. Главными из них президент назвал реализацию национальных проектов, передает "ТВ Центр".

"Крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, существенно и уверенно двигаться вперед к достижению всех намеченных целей, чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы. В этой связи просил бы вас уделить особое внимание проблемам людей на местах, быть постоянно в контакте со своими избирателями. Собственно говоря, вы так и делаете. Необходимо наращивать открытую и предметную работу с общественными объединениями, с профсоюзами, с бизнесом, самим инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законодательных актов и проектов законов, которые прорабатываются Федеральным Собранием, быть в тесном контакте с коллегами в регионах, в том числе активно используя возможности Совета законодателей. Я очень рассчитываю на продвижение нашей совместной работы дальше", - отметил Путин.

На встрече с президентом с рядом предложений выступили главы обеих палат российского парламента. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в частности, считает необходимым проанализировать эффективность работы норм действующей Конституции - с участием судей Конституционного суда и ученых. Он пояснил, что в этом году основному закону страны исполнилось 25 лет. Поэтому сегодня можно было бы с помощью экспертов попытаться ответить на те вопросы, которые возникают в обществе. Володин подчеркнул, что даже такой закон, как Конституция, не является догмой. По его словам, необходимо думать о том, как этот закон работает и насколько эффективно его правоприменение.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась за повышение роли женщин в обществе, так как они, по ее словам, являются мощным резервом развития страны. Здесь, считает глава верхней палаты, есть над чем поработать. Было бы правильно увеличить количество женщин во всех уровнях власти, в том числе на уровне принятия решений, подчеркнула Валентина Матвиенко.