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ВДНХ вновь переживает период активного развития

22:26
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Детям будет интересно побывать на тюбинговой горке или промчаться с ветерком на детских снегоходах

ВДНХ в этом году удивляет не только размером катков, но и невероятными декорациями. В парке построили "Город зимы". На 34-х тысячах квадратных метров расположили пять больших площадок.

Каждый год ВДНХ удивляет гостей чем-то новым. На этот раз впервые за всю историю выставки на площади у павильона "Космос" решили залить каток.

Тут легко забыть - то ли вы в зимней Москве, то ли где-то на просторах Солнечной системы. И вот-вот взмоет в воздух ракета-носитель "Восток". Особенно эта космическая атмосфера нравится детям.

"Дед Мороз дал в этом году Москве хорошую зиму, и всё открылось, всё работает - снежное, ледяное, целый праздник зимы. А здесь, на ВДНХ, открыт "Город зимы", где можно заниматься всем, чем душа пожелает. Детишки, поздравляю вас с наступающим Новым годом, будьте хорошими спортсменами, здоровыми, умными, любите своих родителей, своих родных и близких", - отметил Собянин.

Здесь одновременно могут кататься 2,5 тысячи человек. И хотя в столице сегодня залиты десятки катков, многие москвичи выбирают именно ВДНХ. Тем более, этой зимой в парке работает сразу два катка. Ещё один – "Цветник" - находится по соседству.

На ВДНХ в этом году подготовили невероятно много зимних развлечений. В парке создали "Город зимы". На 34-х тысячах квадратных метров расположили пять больших площадок. Рядом с "Цветником" малыши участвуют в гонках: там устроили трассу для снегоходов, а у северного входа построили детскую тюбинговую горку. Если вы парке всей семьей, отправляйтесь к Центральному павильону. Там играют в юкигассен: это погоже на битву в снежки, но все по-японски серьезно.

Еще в парке всю зиму будет работать центр для игры в керлинг. Центральная аллея ВДНХ похожа сейчас на светящуюся реку, такое стоит увидеть. Ну и, конечно, парк приглашает всех вместе встретить главный праздник года.

К новогодней ночи на ВДНХ сейчас почти всё готово. С 31 декабря на 1 января будут работать пять площадок "Города зимы", также гостей ждёт специальная праздничная программа.

Евгения Карих, "ТВ Центр".

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