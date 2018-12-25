ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину предложили создать список враждебных политиков-лжецов

21:23
  • вторник
  • 25 декабря 2018

​Сенатор Косачев считает, что начать нужно с Уильяма Браудера

В России нужно создать список одиозных зарубежных политиков, которые позволили себе наиболее лживые высказывания о нашей стране. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Есть идея ввести своего рода перечень наиболее одиозных зарубежных политиков государственных и общественных деятелей, которые отличились наиболее лживыми высказываниями о нашей стране, о нашем народе. И с соответствующим дезавуированием этих нападок", - заявил Косачев в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководителями обеих палат Федерального Собрания страны.

Сенатор добавил, что работу по составлению перечня могла бы организовать временная комиссия верхней палаты парламента по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела России. По его словам, на попытки оболгать Россию и ее граждан обязательно надо реагировать на юридическом, а также на моральном уровне, сообщает ТАСС.

Косачев подчеркнул, что такой реестр могли бы условно назвать "списком Браудера". Он напомнил, что именно этот бизнесмен впервые превратил ложные заявления о России "в инструмент враждебной нам государственной политики".

Основатель фонда Hermitage Capital, который действовал в России с 1996 по 2006 годы, Уильям Браудер известен, в частности, как лоббист "акта Магнитского" в Конгрессе США. Документ, который был принят в 2012 году, предполагает введение санкций в отношении подозреваемых в причастности к смерти аудитора фонда Сергея Магнитского в СИЗО Москвы.

В России Браудер заочно арестован. Его обвиняют в организации преступного сообщества. Кроме того, Генпрокуратура подозревает его в причастности к убийству Магнитского. В 2005 году британцу был запрещен въезд в Россию. Позднее он был осужден на девять лет по обвинению в неуплате налогов.

Главное сегодня
Международный инвестор Уильям Браудер
Международный инвестор Уильям Браудер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.