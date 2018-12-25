В Москве парня затянуло под снегоуборочную машину

Молодой человек погиб

Трагедией завершилась уборка снега на северо-западе Москвы. Пешеход попал в уборочный механизм трактора и скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в 7:23 на улице Таллинская у дома №9. Молодой человек 1999 года рождения проходил мимо во время уборки территории. Об этом сообщает Агентство "Москва". По факту произошедшего проводится проверка.

Между тем, по данным телеканала РЕН ТВ, юноша сам запрыгнул на заднюю конструкцию снегоуборочной щетки. Он хотел пошутить, выходка закончилась трагично. Он не удержал равновесие, и его затянуло в механизм.