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В Москве парня затянуло под снегоуборочную машину

22:08
  • вторник
  • 25 декабря 2018

Молодой человек погиб

Трагедией завершилась уборка снега на северо-западе Москвы. Пешеход попал в уборочный механизм трактора и скончался от полученных травм.

Инцидент произошел в 7:23 на улице Таллинская у дома №9. Молодой человек 1999 года рождения проходил мимо во время уборки территории. Об этом сообщает Агентство "Москва". По факту произошедшего проводится проверка.

Между тем, по данным телеканала РЕН ТВ, юноша сам запрыгнул на заднюю конструкцию снегоуборочной щетки. Он хотел пошутить, выходка закончилась трагично. Он не удержал равновесие, и его затянуло в механизм.

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