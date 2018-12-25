Путин повысил минимальную зарплату россиян

МРОТ станет равен прожиточному минимуму

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с начала 2019 года будет повышен до уровня прожиточного минимума и составит 11 280 рублей. Соответствующий документ подписал президент Владимир Путин.

По данным ТАСС, вступление в силу этой нормы будет способствовать повышению заработной платы порядка четырех миллионов человек. В настоящий момент МРОТ составляет 11 163 рубля.

В регионах МРОТ теоретически может быть еще выше, чем 11 280 рублей. Местные работодатели начисляют районный коэффициент и процентную надбавку.

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