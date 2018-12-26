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Аналитик увязал скачки цен на нефть с проделками Госдепа

10:32
  • среда
  • 26 декабря 2018

Скачки цен на нефть Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". Речь зашла также об американских санкциях и иранском факторе.

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили цену на нефть. На вопросы ведущего ответил главный советник руководителя Аналитического центра при Правительстве России Леонид Григорьев.

"В течение года на миллиона два баррелей нефти увеличили добычу в США. Плюс увеличила Россия прилично, плюс Саудовская Аравия. Сократили Иран, Венесуэла. Немного перекачали сейчас во всем мире. Сейчас добыча выросла больше, чем спрос. Но у нас же есть соглашение с ОПЕК – сокращение на миллион двести, оно начнет действовать после Нового года. Был скачок на санкциях, цена взлетела. Получается, американский Госдеп, или внешняя политика, регулирует цену на нефть", - сказал Григорьев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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