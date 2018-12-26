Мощный шторм отрезал Сахалин от материка

На Сахалине не действует паромная переправа с материком

На ряд регионов России обрушилась непогода. В Краснодарском крае прошел дождь с мокрым снегом и ураганом. Порывы ветра местами достигали 35 метров в секунду.

В Анапе повалены деревья, затоплены улицы, оборваны линии электропередачи. Накануне без света остались почти десять тысяч человек. Энергетикам пришлось спешно восстанавливать энергоснабжение. В Белгородской области сильная метель спровоцировала массовые ДТП на дорогах. Столица региона встала в многокилометровых пробках.

На Сахалине из-за шторма не действует паромная переправа с материком, передает "ТВ Центр". Мощный циклон нарушил авиасообщение с Петропавловском-Камчатским. Местный аэропорт закрыт из-за обледенения взлётно-посадочной полосы. Уже второй день отменены занятия в школах полуострова. В горных районах объявлена лавинная опасность.