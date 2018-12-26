"Это война": Украина объяснила грубое обращение с простыми россиянами

Мирных граждан уличили в финансовой и политической поддержке "необъявленной войны"

Мирные российские граждане финансово и политически поддерживают "необъявленную войну" против Украины, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко. Так он прокомментировал запрет на въезд в страну для российских мужчин от 16 до 60 лет.

"Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ", - сказал он в интервью изданию Bild, отвечая на вопрос журналиста о причинах, которые побудили Киев наказать обычных людей.

Оценивая инцидент в Керченском проливе, политик назвал его "третьей волной оккупации" со стороны России. Первыми двумя он счел воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе. "Россия блокирует Азовское море, таким образом, оккупировав его. Речь идет даже не о морском пространстве, а о блокаде Мариуполя ", - отметил Луценко (цитата по РИА Новости).

Луценко также рассказал, почему Киев ввел военное положение. По его словам, власти пошли на это из-за якобы высокой концентрации российских военнослужащих у границ. Президентские выборы Украина отменять не собирается, заверил он.

В среду на Украине истекает 30-дневный срок военного положения. Оно было введено по инициативе президента Украины Петра Порошенко после провокации в Керченском проливе. Тогда три корабля ВМФ Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды нашей страны и были задержаны с применением оружия. Члены экипажей арестованы по обвинению в незаконном пересечении российской границы.

Инцидент близ Керчи Порошенко использовал в качестве предлога для введения военного положения, которое действует в десяти областях Украины. Как считают эксперты, таким образом Порошенко, рейтинг которого в стране составляет не более десяти процентов, пытался отсрочить выборы главы государства. Украинский лидер неоднократно заявлял, что его решение направлено на "отражение широкомасштабной сухопутной агрессии со стороны России". В Москве эти действия назвали очередным поводом для пиара.

Введение военного положения вызвало резкое обострение обстановки в зоне боевых действий в Донбассе. Увеличилось количество обстрелов населенных пунктов ЛНР и ДНР с украинской стороны. На этом фоне из Киева неоднократно звучали заявления, что планируется новый проход украинских кораблей через Керченский пролив. В российском МИД это расценили как призыв к очередной провокации, направленной на усугубление ситуации.