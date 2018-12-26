Путин поблагодарил парламентариев за эффективную работу

Президент назвал ответственной для государства позицию фракции "Единой России" в Госдуме

Президент Владимир Путин накануне встретился с представителями Совета Федерации и Госдумы, чтобы обсудить с ними итоги уходящего года и планы на будущий. Позже глава государства принял руководителей думских фракций.

На встрече с президентом Сергей Неверов из "Единой России" поделился первоочередными задачами и новыми инициативами. Владимир Путин поблагодарил Неверова и всех членов фракции за эффективную работу.

"Фракция занимает очень ответственную для государства позицию, подходит профессионально, в контакте с хорошими экспертами работает и с правительством, что очень важно, обеспечивая стабильность законотворческой работы, политическую стабильность", - заявил Путин.

"Спасибо, Владимир Владимирович, за оценку работы фракции. Для нас сейчас является ключевой работа над бюджетом, который включил в себя все финансовые возможности по реализации нацпроектов", - ответил Неверов.

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов представил президенту предложения коммунистов - партийную программу развития страны. Глава государства отметил патриотическую позицию Зюганова, передает "ТВ Центр".

"Знаю, что ваша позиция очень часто не совпадает с мнением правительства по целому ряду вопросов. Надеюсь, что мы, несмотря на разницу в подходах тактического, а может и не всегда тактического характера, все-таки будем находить точки соприкосновения для того, чтобы действовать в интересах страны", - обратился президент.

"Спасибо, Владимир Владимирович. Вы знаете, что для меня Россия всегда была главной партией и все стратегические инициативы направлены на укрепление позиций страны, благополучия трудящихся", - отметил Зюганов.

На встрече с Владимиром Путиным руководитель ЛДПР Владимир Жириновский доложил о работе либерал-демократов в уходящем году. 2018 год стал юбилейным для партии. Жириновский подарил Путину книгу об истории ЛДПР. Глава государства, в свою очередь, отметил взвешенность позиции фракции.

"Я внимательно смотрел за тем, как шли дискуссии, дебаты в Госдуме. Фракция занимает конструктивную позицию по ключевым вопросам, за что хочу выразить вам признательность особую и прошу передать это членам фракции ЛДПР", - поблагодарил глава государства.

"Вот уже юбилей, 25 лет мы активно участвовали в принятии Конституции, сегодня все довольны. И вот все 25 лет мы старались принимать те законы, которые работают только на позитив", - подчеркнул Жириновский.

С лидером фракции "Справедливая Россия" президент обсудил приоритетные задачи весенней сессии в Госдуме. Сергей Миронов, в частности, говорил о законопроекте, связанном с общероссийской реновацией, по примеру столицы. Но в отличие от Москвы эта программа будет предусматривать не только снос, но и реконструкцию, и капитальный ремонт жилых домов в разных регионах страны.

"Мы внесли законопроект об общероссийской реновации. Вы знаете, что успешно проходит реновация в Москве, вот мы подготовили рамочный закон в любых городах России. Мы предусматриваем различное финансирование и привлечение инвесторов", - сообщил Миронов.

"Надеюсь, мы конструктивно выстроим работу с вашей фракцией в 2019 году. Хочу поблагодарить вас за работу в уходящем году", - сказал Путин.