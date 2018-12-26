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В Алеппо подняли из пепла великую мечеть Омейядов

09:45
  • среда
  • 26 декабря 2018

Восстановлением культового сооружения занимаются благотворители из России

В Сирии после окончания военных действий приступили к восстановлению памятников культуры. В Алеппо реставрируют великую мечеть Омейядов, разрушенную и разграбленную боевиками. Храм, которому более 12 веков, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кладку и детали фасада возрождают по старым фотографиям, а внутреннее убранство - по рисункам из Музея арабской культуры. Работы ведутся при содействии российских благотворительных фондов. На полное восстановление мечети понадобится не менее трех лет. Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Тимура Абдуллаева.

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Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Реставрация мечети Омейядов в Алеппо в Сирии
Реставрация мечети Омейядов в Алеппо в Сирии
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Реставрация мечети Омейядов в Алеппо в Сирии
Реставрация мечети Омейядов в Алеппо в Сирии
Реставрация мечети Омейядов в Алеппо в Сирии
Реставрация мечети Омейядов в Алеппо в Сирии
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
Мечеть Омейядов в Алеппо, Сирия
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