Видео отражения ракетного удара по Дамаску появилось в Сети

В результате атаки пострадали люди

Сирийские средства ПВО перехватили несколько ракет, которые были выпущены самолётами ВВС Израиля по военным объектам вблизи Дамаска.

Как сообщает агентство SANA, в результате атаки ранения получили трое военнослужащих сирийской армии и был разрушен склад с оружием. Большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны Сирии.

Обстрел вёлся с территории Ливана более полутора часов, передает "ТВ Центр". Власти этой страны уже заявили, что самолеты Израиля незаконно вторглись на чужую территорию.