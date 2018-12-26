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Видео отражения ракетного удара по Дамаску появилось в Сети

08:47
  • среда
  • 26 декабря 2018

В результате атаки пострадали люди

Сирийские средства ПВО перехватили несколько ракет, которые были выпущены самолётами ВВС Израиля по военным объектам вблизи Дамаска.

Как сообщает агентство SANA, в результате атаки ранения получили трое военнослужащих сирийской армии и был разрушен склад с оружием. Большинство ракет были перехвачены средствами противовоздушной обороны Сирии.

Обстрел вёлся с территории Ливана более полутора часов, передает "ТВ Центр". Власти этой страны уже заявили, что самолеты Израиля незаконно вторглись на чужую территорию.

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