Навка набросилась на молодых фигуристок

Девушка должна сформироваться, прежде чем соревноваться со взрослыми

Чемпионка Олимпиады-2006 Татьяна Навка выступила за повышение возрастной планки в женском фигурном катании. Для выступления на взрослых соревнованиях молодые фигуристки, по мнению спортсменки, должны выходить с 16-17 лет.

Нужно дождаться, когда психика и тело девушки сформируются, и только после отправлять ее на соревнования. "Выходят дети, выигрывают, а потом с ними происходят естественные изменения – и многие с этим не справляются", - цитирует Навку "Фонтанка".

За повышение возраста до 16 лет выступают также двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.

В свою очередь, двукратный чемпион Олимпиады-2014 Максим Траньков не видит проблемы в большой текучке в женском катании.

"Если правила позволяют, значит, так и должно быть. Люди, которые их придумали, не просто так сидят и делают свою работу", сообщил Траньков, добавив, что чемпионат в Саранске показал, что юниорки готовы выступать на взрослых соревнованиях.

Чемпионка Олимпиады-1998 Оксана Казакова утверждает, что катание 14-летних девушек является мощным двигателем этого вида спорта в целом и обращает внимание, что современные дети "мощнее, чем мы были когда-то".

"Ну и что, что юниоркам не хватает женственности во время выступлений. У нас все-таки не балет, а спорт", - поддерживает коллег двукратный олимпийский призер Артур Дмитриев.

Чемпионат России прошел в Саранске с 19 по 23 декабря. Первое место в женском одиночном катании заняла 14-летняя Анна Щербакова. Второй оказалась 14-летняя Александра Трусова, а на третьем месте – 15-летняя Алена Косторная.

Однако ни одна из призерок не сможет поехать на чемпионат Европы, который пройдет в Минске 21 – 27 января. В нем могут принять участие только те, кому до 1 июля исполнилось 15 лет. В итоге чемпионат поедут 18-летняя Станислава Константинова (четвертое место на чемпионате России) и 16-летняя Алина Загитова (пятое место). На третью путевку претендуют 16-летняя Софья Самодурова (шестое место) и 19-летняя Евгения Медведева (седьмое место).