В Киеве разоблачили грязные мысли Порошенко

Президент задумал неладное

Петра Порошенко уличили в желании обвалить явку на предстоящих выборах президента. Таким образом он сможет обеспечить себе переизбрание на второй срок. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, украинский лидер готов использовать самые грязные трюки.

"У Порошенко самая главная политтехнология будет строиться на низкой явке избирателей. Только с ней можно максимально купить голоса для того, чтобы получить максимальный результат, провести максимальные фальсификации", - заявил в эфире украинского канала NewsOne Дмитрий Корнейчук.

По мнению эксперта, если народ пойдет на выборы и проголосует, то у Порошенко не останется шансов победить. "Люди должны понимать, что власть делает всё для того, чтобы украинцы не шли на выборы, поэтому я говорю всем, что каждый должен пойти и проголосовать против власти", - отметил Корнейчук.

Политолог предупредил тех, кто планировал отсидеться дома, что они пожалеют о своем бездействии. "Потом, если вдруг опять окажется, что Порошенко оказался президентом благодаря десятой или двадцатой части страны, все не сидели, схватившись за головы, и не говорили: "Как же это произошло?", – заявил он.