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В Киеве разоблачили грязные мысли Порошенко

08:57
  • среда
  • 26 декабря 2018

Президент задумал неладное

Петра Порошенко уличили в желании обвалить явку на предстоящих выборах президента. Таким образом он сможет обеспечить себе переизбрание на второй срок. По мнению политолога Дмитрия Корнейчука, украинский лидер готов использовать самые грязные трюки.
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"У Порошенко самая главная политтехнология будет строиться на низкой явке избирателей. Только с ней можно максимально купить голоса для того, чтобы получить максимальный результат, провести максимальные фальсификации", - заявил в эфире украинского канала NewsOne Дмитрий Корнейчук.

По мнению эксперта, если народ пойдет на выборы и проголосует, то у Порошенко не останется шансов победить. "Люди должны понимать, что власть делает всё для того, чтобы украинцы не шли на выборы, поэтому я говорю всем, что каждый должен пойти и проголосовать против власти", - отметил Корнейчук.

Политолог предупредил тех, кто планировал отсидеться дома, что они пожалеют о своем бездействии. "Потом, если вдруг опять окажется, что Порошенко оказался президентом благодаря десятой или двадцатой части страны, все не сидели, схватившись за головы, и не говорили: "Как же это произошло?", – заявил он.

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