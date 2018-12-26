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Стрельба в Казани попала на видео

09:09
  • среда
  • 26 декабря 2018

В Казани объявлен план "Перехват"

В ночь со вторника на среду в центре Казани два человека пострадали в результате стрельбы. Они были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, один из мужчин садился в машину, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил из пистолета. Преступника пытался остановить прохожий, но он также получил ранение. После инцидента злоумышленник скрылся.

В Казани объявлен план "Перехват", идет поиск нападавшего, передает "ТВ Центр". Причины инцидента устанавливаются.

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Инцидент со стрельбой в Казани
Инцидент со стрельбой в Казани
Инцидент со стрельбой в Казани
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