Стрельба в Казани попала на видео

В Казани объявлен план "Перехват"

В ночь со вторника на среду в центре Казани два человека пострадали в результате стрельбы. Они были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной информации, один из мужчин садился в машину, когда к нему подошел неизвестный и выстрелил из пистолета. Преступника пытался остановить прохожий, но он также получил ранение. После инцидента злоумышленник скрылся.

В Казани объявлен план "Перехват", идет поиск нападавшего, передает "ТВ Центр". Причины инцидента устанавливаются.