ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия жестко ответит на размещение боевых систем США у границ

09:16
  • среда
  • 26 декабря 2018

Флот ВМФ будет присутствовать во всех важных районах мирового океана

США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России. Речь идет о размещении объектов военной инфраструктуры, систем ПРО и стратегических неядерных систем высокоточного оружия.

В связи с этим, ВМФ России в будущем году намерены присутствовать во всех стратегически важных районах мирового океана, чтобы исключить возможность угрозы. Сейчас в регионе находятся более 1000 боевых кораблей и судов ВМФ.  

Группировку морских сил пополнят ракетные подводные лодки нового поколения, новые фрегаты и большие десантные корабли, заявил "Газете.Ru" глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.

Читайте также:
Главное сегодня
Ракетные крейсеры ВМФ России
Ракетные крейсеры ВМФ России
Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев
Главком ВМФ РФ адмирал Владимир Королев
ВМФ России
ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.