Россия жестко ответит на размещение боевых систем США у границ

Флот ВМФ будет присутствовать во всех важных районах мирового океана

США и их союзники по НАТО наращивают военную деятельность у берегов России. Речь идет о размещении объектов военной инфраструктуры, систем ПРО и стратегических неядерных систем высокоточного оружия.

В связи с этим, ВМФ России в будущем году намерены присутствовать во всех стратегически важных районах мирового океана, чтобы исключить возможность угрозы. Сейчас в регионе находятся более 1000 боевых кораблей и судов ВМФ.

Группировку морских сил пополнят ракетные подводные лодки нового поколения, новые фрегаты и большие десантные корабли, заявил "Газете.Ru" глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев.