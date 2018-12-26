В Индонезии бесследно пропали более 150 человек

Жертвами разрушительного цунами стали 429 человек

В Индонезии растёт число жертв разрушительного цунами. По последним данным, в списке погибших - 429 человек, еще более одной тысячи пострадали.

154 человека числятся пропавшими без вести. Свои дома были вынуждены покинуть более 16 тысяч жителей. В настоящее время они находятся в пунктах временного размещения. Разрушены целые районы - в некоторых введён режим ЧС. В зоне бедствия продолжается поисково-спасательная операция. Сотни военных и волонтёров разбирают завалы, сообщает "ТВ Центр".

Цунами обрушилось на острова Ява и Суматра в ночь на субботу. Причиной стало извержение вулкана Анак-Кракатау в Зондском проливе.