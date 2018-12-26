На Курилах заселили 188 семей военных

Четыре общежития сданы для семей военнослужащих-контрактников Восточного военного округа

Новогодний подарок для военнослужащих-контрактников Восточного округа на Курилах. 188 семей на Итурупе и Кунашире получили новое жилье в четырех общежитиях квартирного типа. Оно полностью готово к заселению и оборудовано бытовой техникой и мебелью.

Ранее два подобных общежития уже приняли новосёлов. Все здания сейсмоустойчивы и способны выдержать землетрясения до девяти баллов, сообщает "ТВ Центр". В рамках развития военной и социальной инфраструктуры на Курилах запланировано строительство и реконструкция более 200 различных объектов.