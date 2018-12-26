Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги новым способом

Агентство по страхованию вкладов хочет скидывать деньги на карту

Минфин России хочет упростить возврат денег клиентам рухнувших банков. Согласно новой процедуре, людям не придется стоять в очередях в банках-агентах, достаточно будет оставить заявку в личном кабинете в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) или на портале госуслуг.

После одобрения возврата, АСВ без посредников переведет деньги на карту вкладчика. Для тех, кто не пользуется интернетом, систему выплаты через банки-агенты сохранят. На данный момент, чтобы вернуть деньги, нужно личное присутствие вкладчика либо в офисе АСВ, либо в отделении банка-агента, который осуществляет возврат средств.

Изменения так же коснутся тех, у кого был кредит в рухнувшем банке. Заемщики смогут вносить платежи онлайн, пишет газета "Известия".

Если законопроект будет принят, то изменения могут вступить в силу уже в 2019 году.