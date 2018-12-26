ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги новым способом

09:46
  • среда
  • 26 декабря 2018

Агентство по страхованию вкладов хочет скидывать деньги на карту

Минфин России хочет упростить возврат денег клиентам рухнувших банков. Согласно новой процедуре, людям не придется стоять в очередях в банках-агентах, достаточно будет оставить заявку в личном кабинете в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) или на портале госуслуг.

После одобрения возврата, АСВ без посредников переведет деньги на карту вкладчика. Для тех, кто не пользуется интернетом, систему выплаты через банки-агенты сохранят. На данный момент, чтобы вернуть деньги, нужно личное присутствие вкладчика либо в офисе АСВ, либо в отделении банка-агента, который осуществляет возврат средств.

Изменения так же коснутся тех, у кого был кредит в рухнувшем банке. Заемщики смогут вносить платежи онлайн, пишет газета "Известия".

Если законопроект будет принят, то изменения могут вступить в силу уже в 2019 году.

Читайте также:
Главное сегодня
Оформление кредита
Оформление кредита
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.