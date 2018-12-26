Опубликовано видео с места зверского убийства семьи в Ульяновске

Жертвами кровавой расправы стали мать и двое девочек-подростков

В одной из квартир Ульяновска разыгралась кровавая драма. 38-летний мужчина приревновал сожительницу и закатил скандал. В какой-то момент разгоряченный любовник схватил оружие и открыл стрельбу.

Пули попали в 48-летнюю женщину, ее дочерей-школьниц и 17-летнего сына. Трое пострадавших скончались мгновенно. Мальчику удалось выжить, изверг его пожалел. Стрелок придя в себя был шокирован и свел счеты с жизнью, передает URA.Ru.

"Тела 48-летней женщины, ее дочерей 11-ти и 15-ти лет, а также мужчины в возрасте около 40 лет с огнестрельными ранениями были найдены в одной из квартир Ульяновска", - сообщили в региональном СК, отметив, что юноша, сын погибшей, госпитализирован.

Кадры, снятые в квартире погибших, опубликовало управление Следственного комитета по Ульяновской области. На видео заметно, как правоохранители осматривают оставленные на месте трагедии улики.