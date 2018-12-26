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Инфляция съест доходность от рублевых вкладов

10:13
  • среда
  • 26 декабря 2018

Повышение НДС не даст россиянам заработать на своих сбережениях

В следующем году ставки по рублевым депозитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ вырастут до 8,5% годовых, но на фоне инфляции они не будут привлекательными для россиян.

Из-за повышения НДС и роста акцизов в 2019 году рост цен может составить 5-5,5%, что почти в три раза больше увеличения доходности по вкладам, пишет газета "Известия".

Россияне будут искать другие способы сохранить и приумножить сбережения. Например, они могут отнести свои деньги в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) или вложить в облигации. Но нужно помнить, что такие вложения рискованны в отличие от банковских вкладов, которые застрахованы на сумму до 1,4 миллиона рублей. Перевод денег в иностранную валюту требует грамотного отслеживания разницы между ценой покупки и ценой продажи.

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