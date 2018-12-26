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Осунувшаяся Пугачева ужаснула старческими руками (фото)

10:49
  • среда
  • 26 декабря 2018

Примадонна приехала поддержать экс-супруга Филиппа Киркорова

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева посетила премьеру шоу экс-супруга Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я". Примадонна приехала в модной куртке, кепке, синих джинсах и кремовой водолазке, но все внимание приковали руки артистки.

 

Артистка прошла мимо репортеров "не проронив ни слова и в гробовой тишине", пишут Дни.ру. На вопросы о настроении, планах на новый год и о том, почему мужа Максима Галкина нет рядом, Примадонна не ответила.

Пользователи интернета заметили что-то неладное во внешности 69-летней певицы.

"Что-то совсем на Пугачеву не похожа прям мумия, да и только, как на похороны заявилась", - написала пользователь Алеся.

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
Алла Пугачева
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