Осунувшаяся Пугачева ужаснула старческими руками (фото)

Примадонна приехала поддержать экс-супруга Филиппа Киркорова

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева посетила премьеру шоу экс-супруга Филиппа Киркорова "Я+R. Второе Я". Примадонна приехала в модной куртке, кепке, синих джинсах и кремовой водолазке, но все внимание приковали руки артистки.

Артистка прошла мимо репортеров "не проронив ни слова и в гробовой тишине", пишут Дни.ру. На вопросы о настроении, планах на новый год и о том, почему мужа Максима Галкина нет рядом, Примадонна не ответила.

Пользователи интернета заметили что-то неладное во внешности 69-летней певицы.

"Что-то совсем на Пугачеву не похожа прям мумия, да и только, как на похороны заявилась", - написала пользователь Алеся.