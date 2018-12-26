Путин внес изменения в жизнь россиян

Президент подписал ряд важных для россиян указов

Президент России Владимир Путин подписал ряд важных указов. Они касаются, прежде всего, социально-экономической сферы и имеют отношение ко всем жителям нашей страны.

Так, повышается минимальный размер оплаты труда. С 1 января он составит 11 тысяч 280 рублей в месяц. Кроме того, устанавливается обязательная доля в наследстве для людей предпенсионного возраста, то есть независимо от завещания они получат не менее половины того, что им положено по закону.

Ещё один документ защищает права дольщиков, сообщает "ТВ Центр". Их платежи будут накапливать в банках на специальных счетах, а застройщик сможет получить деньги только после сдачи объекта.

Кроме того, Владимир Путин подписал указы о государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, а также о бесплатной любительской рыбалке.