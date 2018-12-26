Обнищание украинцев списали на мифическую войну с Россией

Украина продолжает говорить о войне, на которую Россия так и не явилась

На Украине истекает срок введённого президентом военного положения. Продлять его или нет – в среду должен определить Совет по нацбезопасности. Заседание назначено на 14 часов. Добился ли Порошенко своих целей и получится ли у него вновь провести выгодное решение?

Продлять или нет? Очевидно, это сейчас главный вопрос для президента Порошенко. Если поводов для сохранения на Украине военного положения не отыщется, завтра его действие автоматически прекратится. Но ведь поводы можно и создать. В Донбассе в последние дни участились обстрелы. Наблюдатели ОБСЕ фиксируют сотни единиц тяжелой техники вне установленных Минскими соглашениями мест хранения. А вдоль линии соприкосновения сосредоточена 20-тысячная группировка украинской армии.

"Риск реально очень большой. Хотел бы напомнить, что 26 декабря заканчивается действие военного положения в десяти областях Украины. А чтобы остаться у власти, Петру Порошенко необходимо его продлить. Другими словами, Порошенко нужна любая провокация, в которой потом можно будет обвинить нас или Россию. В результате - автоматическое продление военного положения, а дальше события развиваются по сценарию, который будет нужен Порошенко", - заявил замглавы управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Сценарий уже был обкатан. В минувшее воскресенье, когда на Украине прошли местные выборы. Голосования не было в десяти областях, где действует военное положение и жители которых как раз наиболее критически настроены по отношению к действующей власти. В итоге ЦИК отчитался: пропрезидентская партия победила по всей стране. Это ли не повод для Порошенко, с его десятью процентами рейтинга, продолжать в том же духе.

"Сегодня власть не заинтересована в мирном урегулировании кризиса в Донбассе. На войну очень удобно списывать все, в том числе и обнищание людей, и поднятие тарифов, и воровство чиновников. И, наконец, наши граждане в Донбассе, а это наши граждане, как они проголосуют на выборах? Точно не за Порошенко!" – уверен народный депутат Украины Нестор Шуфрич.

Первоначально военное положение президент Украины объявил на 60 дней и по всей стране. В этом случае мартовские выборы главы государства не состоялись бы. Но вмешались практически все политические силы. Обвинили Порошенко в узурпации власти, и он был вынужден ограничить особый правовой режим одним месяцем и десятью регионами. В среду генпрокурор Юрий Луценко в интервью западному изданию заявляет: выборы президента никто не отменит, потому что они "священны для украинской политики". А в ответ на вопрос, почему в страну не могут въезжать российские мужчины, продолжает говорить о войне, на которую Россия так и не явилась.

"Эти мирные граждане финансово и политически поддерживают необъявленную войну против нашей страны. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что это война, а не пропагандистские сказки, которые они узнают из СМИ", - сказал Луценко в интервью Bild.

Провокация украинских катеров в Керченском проливе, введение военного положения, мобилизация резервистов, отмена местных выборов в ряде регионов, ограничения на въезд россиян, разрыв договора о дружбе, заявления главы СНБО Турчинова, что незаконные действия в море будут продолжены. Киев действует методично и целенаправленно. Но обманывать собственных граждан становится все труднее. Падение курса гривны, рост коммунальных тарифов, очереди за товарами первой необходимости рейтинга действующему режиму не добавляют. А вот действия украинских военных и резервистов, которые уже начали грабить детские лагеря отдыха и турбазы, где были расквартированы, вызывают у людей законное возмущение и вопросы. Неужели так их должны защищать от мифической российской угрозы.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".