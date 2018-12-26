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Что принесет России сближение КНДР и Южной Кореи

12:05
  • среда
  • 26 декабря 2018

В среду две Кореи соединили дороги

Новый этап сближения Северной и Южной Кореи. На приграничной территории в КНДР прошла символическая церемония объединения автомобильных и железных дорог двух государств.

В планах - создание единой транспортной системы, которая подтолкнёт развитие товарооборота во всём регионе. Этот инфраструктурный проект очень важен и для нашей страны. Так как со временем общекорейскую железную дорогу планируется соединить с российской Транссибирской магистралью.

Прежде чем начнётся регулярное сообщение, должно быть снято немало ограничений, отмечает "ТВ Центр". Так, например, для организации только сегодняшнего праздничного мероприятия Южной Корее пришлось запрашивать особое разрешение в Совбезе ООН из-за наложенных на КНДР международных санкций.

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