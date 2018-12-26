Полицейский лишился кисти и глаза при попытке вскрыть боеприпас

Участковый рассказал, что нашел боеприпас возле дороги, но показания не подтвердились

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ в отношении полицейского, который подорвался на боеприпасе.

Инцидент произошел 15 декабря. Подозреваемый, находясь на своей даче, захотел разобрать боеприпас при помощи топора. В результате произошел взрыв, из-за которого полицейский лишился кисти и глаза.

На допросе участковый рассказал, что нашел взрывоопасный предмет возле дороги и решил его потрогать. Однако его показания не подтвердились, отметили в СК. Во время осмотра дома, следователи обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны.