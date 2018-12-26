ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полицейский лишился кисти и глаза при попытке вскрыть боеприпас

11:15
  • среда
  • 26 декабря 2018

Участковый рассказал, что нашел боеприпас возле дороги, но показания не подтвердились

Подмосковные следователи возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатых веществ в отношении полицейского, который подорвался на боеприпасе.

Инцидент произошел 15 декабря. Подозреваемый, находясь на своей даче, захотел разобрать боеприпас при помощи топора. В результате произошел взрыв, из-за которого полицейский лишился кисти и глаза.

На допросе участковый рассказал, что нашел взрывоопасный предмет возле дороги и решил его потрогать. Однако его показания не подтвердились, отметили в СК. Во время осмотра дома, следователи обнаружили оружие и боеприпасы, в том числе времен Великой Отечественной войны.

Читайте также:
Главное сегодня
Изъятое оружие
Изъятое оружие
Изъятое оружие
Изъятое оружие
Следственные действия на месте происшествия
Следственные действия на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.